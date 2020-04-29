Продукты могут подорожать в Ростовской области после пандемии

Ранее замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявил, что регин располагает запасом продуктов и товаров первой необходимости на два-три месяца. Ажиотажный спрос на продукты оказался в марте, но к концу апреля ситуация стабилизировалась. Каждый день в области изготовляют 720 тысяч тонн молока, есть запасы зерновых, подсолнечника. При этом стоимость пшеницы выросла до 16,3 тысячи рублей за тонну, из-за чего хлебозаводам приходится работать на грани рентабельности.