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Продукты могут подорожать в Ростовской области после пандемии

29 апреля 2020, 14:56
Фото: pexels.com
После окончания пандемии коронавируса в Ростовской области может подорожать еда, сообщило издание donnews.ru.

В настоящее время ритейлеры работают в ущерб себе, в марте и начале апреля компании получили уведомления о повышении цен от поставщиков большинства категорий товаров. Подорожание составляет от 10-15% до 50% в зависимости от категории товаров.

Пока магазины не поднимают цены, но это практически наверняка произойдет после снятия ограничений.

Ранее замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявил, что регин располагает запасом продуктов и товаров первой необходимости на два-три месяца. Ажиотажный спрос на продукты оказался в марте, но к концу апреля ситуация стабилизировалась. Каждый день в области изготовляют 720 тысяч тонн молока, есть запасы зерновых, подсолнечника. При этом стоимость пшеницы выросла до 16,3 тысячи рублей за тонну, из-за чего хлебозаводам приходится работать на грани рентабельности.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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