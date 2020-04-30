Сбербанк и Cognitive Pilot повысят эффективность зерновой уборки в Ростовской области

Отмечается, что система Cognitive Agro Pilot стала первой в мире системой, которая может «видеть» и «понимать» обстановку по ходу движения. С помощью всего одной видеокамеры она анализирует изображения, выстраивает подходящую траекторию, по которой будет двигаться техника, и посылает команды для выполнения маневров. Такие технические способности отличают Cognitive Agro Pilot от иностранных систем, которые чаще всего функционируют за счет большого количества сканеров и камер.