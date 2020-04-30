Сбербанк и Cognitive Pilot повысят эффективность зерновой уборки в Ростовской области

Комплекс купила ростовская компания по производству зерна «Эртен», которая установит систему на зерноуборочные комбайны.
Отмечается, что эта система позволяет человеку отдать контроль над техникой роботу-помощнику, чтобы самому следить за качеством обработки и уборки урожая. С помощью нововведения российские фермеры смогут сэкономить более 500 млн рублей.
По словам исполнительного директора управления развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяны Крейтор, искусственный интеллект активно применяется в современной реальности. Он позволяет иначе посмотреть на оптимизацию производственного цикла и повысить эффективность деятельности предпринимателей. «Считаем, что использование новейших технологий даст сельскому хозяйству нашей страны новый импульс к развитию», - отметила она.
Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова добавила, что их система сократит потери зерна при уборке почти в два раза, снизит денежные траты и повысит эффективность всего процесса, связанного со сбором урожая.
Отмечается, что система Cognitive Agro Pilot стала первой в мире системой, которая может «видеть» и «понимать» обстановку по ходу движения. С помощью всего одной видеокамеры она анализирует изображения, выстраивает подходящую траекторию, по которой будет двигаться техника, и посылает команды для выполнения маневров. Такие технические способности отличают Cognitive Agro Pilot от иностранных систем, которые чаще всего функционируют за счет большого количества сканеров и камер.
Система Cognitive Agro Pilot может обнаруживать край поля, различные препятствия и людей, поэтому в случае угрозы столкновения она остановит технику. Отмечается, что автопилот работает даже при плохой погоде и слабой освещенности. Также для работы системы не нужны комплекс GPS-навигации и RTK-поправки, которые являются платными и требуют дополнительных финансовых вложений.
В настоящее время Cognitive Agro Pilot уже используют в Соединенных Штатах, Бразилии и Китае, а также в нескольких регионах России.