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Сбербанк и Cognitive Pilot повысят эффективность зерновой уборки в Ростовской области

30 апреля 2020, 13:44
Фото: pixabay.com
Сбербанк объявил о реализации первой сделки по продаже программно-аппаратного комплекса Cognitive Agro Pilot. Эта система позволит российским фермерам автономно управлять техникой с помощью искусственного интеллекта и повышать производительность.

Комплекс купила ростовская компания по производству зерна «Эртен», которая установит систему на зерноуборочные комбайны.

Отмечается, что эта система позволяет человеку отдать контроль над техникой роботу-помощнику, чтобы самому следить за качеством обработки и уборки урожая. С помощью нововведения российские фермеры смогут сэкономить более 500 млн рублей.

По словам исполнительного директора управления развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяны Крейтор, искусственный интеллект активно применяется в современной реальности. Он позволяет иначе посмотреть на оптимизацию производственного цикла и повысить эффективность деятельности предпринимателей. «Считаем, что использование новейших технологий даст сельскому хозяйству нашей страны новый импульс к развитию», - отметила она.

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова добавила, что их система сократит потери зерна при уборке почти в два раза, снизит денежные траты и повысит эффективность всего процесса, связанного со сбором урожая.

Отмечается, что система Cognitive Agro Pilot стала первой в мире системой, которая может «видеть» и «понимать» обстановку по ходу движения. С помощью всего одной видеокамеры она анализирует изображения, выстраивает подходящую траекторию, по которой будет двигаться техника, и посылает команды для выполнения маневров. Такие технические способности отличают Cognitive Agro Pilot от иностранных систем, которые чаще всего функционируют за счет большого количества сканеров и камер.

Система Cognitive Agro Pilot может обнаруживать край поля, различные препятствия и людей, поэтому в случае угрозы столкновения она остановит технику. Отмечается, что автопилот работает даже при плохой погоде и слабой освещенности. Также для работы системы не нужны комплекс GPS-навигации и RTK-поправки, которые являются платными и требуют дополнительных финансовых вложений.

В настоящее время Cognitive Agro Pilot уже используют в Соединенных Штатах, Бразилии и Китае, а также в нескольких регионах России.

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