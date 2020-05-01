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Власти Ростовской области назвали условия для поездок на дачу

1 мая 2020, 05:17
Фото: https://pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев назвал условия, при которых разрешено ездить на дачи, прозвучало во время пресс-конференции.

Во ходе пресс-конференции была затронута тема поездок на дачи, которая волнует многих местных жителей. До этого губернатор заявлял, что не против этого, сейчас он обозначил условия.

По словам главы области, поездку стоит совершать только в том случае, если ее нельзя перенести. Он добавил, что на даче можно находиться только семьей.

«Не должно быть больших компаний и застолий. Там, где это случалось раньше, возникал очаг коронавируса», — уточнил Василий Голубев.

Он заявил, что семьи, которые собираются на дачу, должны иметь на нее документы. На время майских праздников будет усилен контроль за дачными кооперативами.

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