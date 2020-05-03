В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 11 человек

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 5 706 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 5 668 человек. Сняли с медицинского наблюдения 14,4 тысячи человек. Всего за весь период медицинским наблюдением охватили свыше 21 тысячи человек.