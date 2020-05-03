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Posted 3 мая 2020, 08:35

Published 3 мая 2020, 08:35

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 11 человек

3 мая 2020, 08:35
По состоянию на 3 мая в Ростовской области выздоровели 112 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки число выздоровевших пациентов с COVID-19 достигло 11 человек.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 5 706 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 5 668 человек. Сняли с медицинского наблюдения 14,4 тысячи человек. Всего за весь период медицинским наблюдением охватили свыше 21 тысячи человек.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили 72 новых случая коронавирусной инфекции, общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 1178 человек.

#Общество#Новости
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