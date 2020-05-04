Часть Ростова осталась без воды из-за аварии

Posted 4 мая 2020, 07:36
Published 4 мая 2020, 07:36
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
На улице Зоологической, 53 произошел порыв водопроводной линии. Без холодной воды остались жители садового товарищества «Донподход», улиц Сентябрьская, 1-я, 2-я, 3-я Ноябрьская.
«Сейчас проводятся восстановительные работы, к ним привлекли восемь специалистов. Они используют шесть единиц автоспецтехники», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что ремонтные работы должны завершиться до конца понедельника. Администрация города взяла этот вопрос под контроль.
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