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На 85 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Ростовской области

4 мая 2020, 08:12
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, пишет правительство региона.

Общее количество заболевших достигло 1263. Врачам удалось вылечить 123 человек, еще 10 пациентов скончались.

«Десятой жертвой стала 48-летняя жительница Зимовниковского района. Она имела несколько хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем», — уточнили в правительстве региона.

Отмечается, что пациентка поздно обратилась за медицинской помощью. Новые заболевшие проживают в 15 территориях.

Сейчас 13 зараженные находятся в тяжелом состоянии. За все время в регионе провели 40 тысяч тестов на коронавирус.

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#Новости#Коронавирус#Происшествия
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