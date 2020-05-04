На 85 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Ростовской области

Общее количество заболевших достигло 1263. Врачам удалось вылечить 123 человек, еще 10 пациентов скончались.
«Десятой жертвой стала 48-летняя жительница Зимовниковского района. Она имела несколько хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем», — уточнили в правительстве региона.
Отмечается, что пациентка поздно обратилась за медицинской помощью. Новые заболевшие проживают в 15 территориях.
Сейчас 13 зараженные находятся в тяжелом состоянии. За все время в регионе провели 40 тысяч тестов на коронавирус.