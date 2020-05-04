Нового статуса удостоился зоопарк в Ростове-на-Дону

В марте учреждение в Ростове посетила скрининговая комиссия, чтобы рассмотреть поступившую заявку. В состав комиссии вошли представители Великобритании и Нидерландов.
Чтобы попасть в ассоциацию, нужно соответствовать высоким международным стандартам в области содержания животных и экологического просвещения. В результате ростовский зоопарк прошел отбор и получил статус «Кандидат в члены».
«Теперь зоопарк может получить широкий спектр технической помощи и консультаций. Также он сможет бесплатно получать редких и ценных животных», — уточнили в мэрии.