Ростсельмаш ввел бесплатные автобусы для сотрудников

Ростсельмаш, подтверждая статус надежного и крупнейшего работодателя региона, организует собственное автобусное сообщение для своих сотрудников.
Сегодня ростовчанам рекомендуется заранее отслеживать местоположение муниципального автобуса с помощью сервиса Pikas Online. Между тем, сокращение подвижного состава серьезно отразилось на привычном деловом ритме и на планах людей, которые ежедневно вынуждены ездить на работу из отдаленных районов города.
Ростсельмаш как системообразующее предприятие страны и города, где работает свыше 12 тыс. сотрудников, в апреле ввел корпоративный трансферт из всех районов Ростова-на-Дону по восьми наиболее востребованным у ростсельмашевцев маршрутам. Для отличия от остального транспорта автобусы имеют на лобовом стекле табличку «РОСТСЕЛЬМАШ». По словам начальника отдела автоперевозок Сергея Радолина, добраться из дома на работу и с работы домой на этих автобусах может любой сотрудник Группы компаний. Для этого ему достаточно предъявить пропуск при посадке. Проезд организован за счет компании.
Проезд до проходной Ростсельмаш налажен из таких районов, как Суворовский, Северный (Орбитальная, «Квадро», «Шайба»), Платовский, Темерник, Александровка, Малиновского («Золотой Вавилон»).
На предприятии организованы все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников: ежедневно проводится санитарная обработка помещений, на входе организовано дистанционное измерение температуры. Всем сотрудникам разъяснены правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространения инфекции. Работники, принадлежащие группе риска (старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания) переведены на удаленную работу или на режим самоизоляции. Оплата труда производится в полном объеме независимо от его формата.
Несмотря на кризисные проявления в экономике, Ростсельмаш объявляет о планах по увеличению производственных показателей и постановке на конвейер новых моделей техники. Для этого компании сейчас требует до 500 новых сотрудников. Сегодняшняя ситуация на рынке труда способствует тому, чтобы набирать наиболее квалифицированный персонал, при этом компания готова предложить работу и людям, не имеющим опыта. Требуются как представители рабочих профессий, так и менеджмент.
На предприятии всем новичкам гарантируется полный соцпакет и достойный заработок. Уровень зарплат компании в полной мере отражает ее заинтересованность в квалифицированных кадрах.