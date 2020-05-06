Ростсельмаш ввел бесплатные автобусы для сотрудников

Ростсельмаш как системообразующее предприятие страны и города, где работает свыше 12 тыс. сотрудников, в апреле ввел корпоративный трансферт из всех районов Ростова-на-Дону по восьми наиболее востребованным у ростсельмашевцев маршрутам. Для отличия от остального транспорта автобусы имеют на лобовом стекле табличку «РОСТСЕЛЬМАШ». По словам начальника отдела автоперевозок Сергея Радолина, добраться из дома на работу и с работы домой на этих автобусах может любой сотрудник Группы компаний. Для этого ему достаточно предъявить пропуск при посадке. Проезд организован за счет компании.