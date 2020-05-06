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Стало известно, как скажется маловодье на рыбе в Ростовской области

6 мая 2020, 13:39
Фото: минприродыро.рф
В Ростовской области будет меньше рыбы из-за маловодья, которое мешает нересту, рассказал корреспонденту RostovGazeta ихтиолог, знакомый с ситуацией.

По словам специалиста, маловодье скажется негативно на количестве рыбы. «Это касается практически всех видов рыб. Пострадает даже селедка, которая нерестится в течении воды, а не на берегах. Она с течением спускается до Азовского моря, за это время уже развивается в малька. А из-за слабого течения большая вероятность, что на пути ее съедят хищники», — рассказал эксперт.

По его словам, масса рыбы не дойдет до мест нерестилища в низовье Дона. «Не хватает воды, чтобы рыба могла пройти гидроузлы. К основному нерестилищу, Усть-Манычскому водохранилищу, ведут два канала. Их открывали на какой-то короткий срок, но из-за того, что Пролетарское и Веселовское водохранилища не заполнились, закрыли. То есть какая-то часть рыбы туда прошла, но остальная не пройдет», — пояснил собеседник.

Он отметил, что в верховьях Дона происходит то же самое. «На Кочетовском гидроузле сейчас не работает лифт для подъема рыбы. Это место проходит только та рыба, которой удается проскользнуть в шлюзовых камерах с кораблями», — сообщил ихтиолог.

Собеседник пояснил, что большей части рыбы придется нереститься в низовьях Дона, в Азовском море. «Рыбы будет меньше, потому что низовья реки подвержены перепадам воды из-за ветра», — объяснил специалист. Эксперт добавил, что рыба обычно нерестится на берегах, на камышах. Если вода резко упадет, то икра пропадет: ее могут поклевать птицы или она высохнет на солнце. Кроме того, рыба в обычное время также нерестится в затопленных поймах, но в этом году их не зальет из-за недостатка воды.

Эксперт сообщил, что ситуации, когда практически нет снега зимой, не было давно. «Водохранилища никак не наполняются, а впереди нас ждут поливные кампании. С мая начал закачивать воду на орошение Волго-Донской канал, то же самое оросительные системы, которые занимаются рисом. Водой потихоньку все начнут пользоваться, ее станет еще меньше», — сообщил собеседник. По его словам, пока нет ничего критичного. Яснее ситуация станет позже, когда проведут исследования нереста рыб.

#Новости#Экономика
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