Стало известно, как скажется маловодье на рыбе в Ростовской области

Собеседник пояснил, что большей части рыбы придется нереститься в низовьях Дона, в Азовском море. «Рыбы будет меньше, потому что низовья реки подвержены перепадам воды из-за ветра», — объяснил специалист. Эксперт добавил, что рыба обычно нерестится на берегах, на камышах. Если вода резко упадет, то икра пропадет: ее могут поклевать птицы или она высохнет на солнце. Кроме того, рыба в обычное время также нерестится в затопленных поймах, но в этом году их не зальет из-за недостатка воды.