Чиновники отказались снижать тарифы за свет во время самоизоляции в Ростове

«Возникнет кассовый разрыв и придется взыскивать долги. Оставим все, как есть, и тариф снижать не будем, пусть люди не платят по более высокой ставке, больше взыскать сможем. Это не дословное цитирование, но смысл ответа именно такой. То есть чиновники заранее понимают, что денег у людей нет и будет кризис неплатежей. Но осознанно делает этот шаг, для чего, не понимаю», — комментирует Хуруджи.