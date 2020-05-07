Чиновники отказались снижать тарифы за свет во время самоизоляции в Ростове

Ранее Хуруджи обратился к чиновникам с инициативой о том, чтобы ростовчане на время самоизоляции оплачивали электричество по соцнорме. Спикер указывал, что во время «домашнего ареста» из-за COVID-19 люди потребляют электроэнергию в два или даже 2,5 раза больше.
На инициативу Хуруджи сотрудники Региональной службы по тарифам ответили: «Средства регионального бюджета, необходимые для компенсации выпадающих доходов энергоснабжающим организациям, на рассматриваемый период составят ориентировочно 235,539 млн руб. с НДС».
А чиновники Министерства промышленности Ростовской области посчитали, что энергоснабжающие предприятия «уже несут существенные риски, связанные с возникновением выпадающих доходов вследствие снижения энергопотребления».
«В настоящее время не предусмотрен порядок предоставления поддержки из федерального бюджета на покрытие выпадающих доходов гарантирующего поставщика электрической энергии. Разработка данного порядка может занять значительный период времени. На основании вышеизложенного, минпромэнерго области считает целесообразным оказывать поддержку населения и приравненным к нему категориям потребителей граждан по оплате электрической энергии в рамках существующего порядка», — говорится в письме регионального Минпрома.
То есть, Министерство ссылается на неплатежи, которые могут возникнуть в это непростое время, и энергетики окажутся пострадавшими.
«Возникнет кассовый разрыв и придется взыскивать долги. Оставим все, как есть, и тариф снижать не будем, пусть люди не платят по более высокой ставке, больше взыскать сможем. Это не дословное цитирование, но смысл ответа именно такой. То есть чиновники заранее понимают, что денег у людей нет и будет кризис неплатежей. Но осознанно делает этот шаг, для чего, не понимаю», — комментирует Хуруджи.