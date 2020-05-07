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Жителей Ростовской области обяжут носить маски и после снятия режима самоизоляции

7 мая 2020, 12:18
Фото: RostovGazeta
Власти Ростовской области планируют поэтапное снятие ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в соответствии с планом, предложенным главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, она представила его на совещании с президентом страны.

В первую очередь жителям Ростовской области разрешат заниматься спортом на улице, в регионе возобновят работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг - парикмахерские, химчистки, ателье и другие. Однако это будет делаться при сохранении масочного режима.

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Второй этап предполагает разрешение на семейные прогулки при условии социального дистанцирования, открытие торговых центров и некоторых организаций, связанных с образованием.

При сохранении благополучной обстановки в связи с коронавирусом на третьем этапе будут открыты парки, скверы, гостиницы, предприятия общественного питания, заработают образовательные учреждения.

При этом решение о снятии ограничительных мер будут принимать главы регионов. Попова отметила, что в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.

К реализации плана по снятию ограничений в Ростовской области приступят при достижении спада заболеваемости, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению инфекции рассказал о планах поэтапного снятия мер, препятствующих распространению COVID-19 в регионе во вторник, 5 мая.

Напомним, что в Ростовской области на 7 мая насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек.выздоровели после коронавируса 195 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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