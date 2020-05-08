Гречку в супермаркете Ростова продают по цене замороженной рыбы

В сетевых магазинах Ростовской области с появлением коронавирусной инфекции продукты заметно подорожали. Гречка в мягкой упаковке (800 гр. производитель ООО «Ресурс», «Увелка») в супермаркете «Магнит» в Северном микрорайоне продается по 149 рублей. В других «Магнитах» эту гречку можно найти за 139 рублей.