Гречку в супермаркете Ростова продают по цене замороженной рыбы

В сетевых магазинах Ростовской области с появлением коронавирусной инфекции продукты заметно подорожали. Гречка в мягкой упаковке (800 гр. производитель ООО «Ресурс», «Увелка») в супермаркете «Магнит» в Северном микрорайоне продается по 149 рублей. В других «Магнитах» эту гречку можно найти за 139 рублей.
Такая же гречка продается «Пятерочке» в этом же микрорайоне за 88 рублей. Сотрудник горячей линии «Магнита» записал обращение журналиста RostovGazeta и пообещал прислать СМС по «ценообразованию на этот товар» в конкретном магазине.
Цена, по его словам, может отличаться в каждом конкретном магазине «от сроков поставок, от количества товара в самом магазине…».
Узнать цену оптовой продажи гречки «Увелка» не удалось, запрос производителю также был направлен редакцией.
Судя по статистике средних цен, на рынках в Ростовской области килограмм замороженной рыбы стоил в апреле 180 рублей, что всего лишь на 20 рублей дороже, чем 800 грамм гречки «Увелка» в «Магните».
В марте, как сообщается в отчете Департамента потребительского рынка региона, килограмм гречки на рынках в Ростовской области среднем стоил 58 рублей, а в апреле уже — 66 рублей.
Подробнее о том, как «растут» цены в магазинах, читайте в нашем материале: Гречка за 149 рублей: как супермаркеты Ростова взвинчивают цены во время коронавируса