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Мошенники активизировались в Ростовской области из-за коронавируса

8 мая 2020, 06:13
Фото: pexels.com
В Ростовской области активизировались мошенники, которые используют ситуацию с коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Для местных жителей подготовили рекомендации по противодействию угрозам компьютерной безопасности. Следует быть осторожными при получении писем с вложением, связанным с коронавирусом. Не стоит раскрывать личную и финансовую информацию в письме.

«Для получения достоверной информации о коронавирусе нужно использовать официальные источники. Для предотвращения кражи персональных данных необходимо подключаться только к проверенным интернет-платформам», — заявили в правительстве.

Перед тем, как сделать пожертвования, нужно проверить подлинность благотворительных организаций. Не стоит забывать об антивирусах и их обновлении.

«В сложившейся эпидемической обстановке в разы увеличилась частота использования электронных сервисов. Важно с особой ответственностью подходить к работе с ними», — заявил глава Минсвязи региона Герман Лопаткин.

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