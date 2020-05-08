В Ростове-на-Дону благоустроили братскую могилу красноармейцев

И получили сильное поражение от армии знаменитого Баграмяна. Как раз на том месте, где и был произведен главный удар — за границами тогда города (станица Александровская Аксайского района — в Ростове с начала 1960-х годов) — создали братское захоронение красноармейцев. Здесь же захоранивали умерших солдат и в период второй оккупации в 1942 году, а также после освобождения Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 года.