В Ростове-на-Дону благоустроили братскую могилу красноармейцев

Здесь каждый участок улицы, переулка или линии от Западного — до Пролетарки к настоящему времени, к дате 75-летия Победы, проложен кровью советского солдата.
Ростов-на-Дону два раза переживал немецкую оккупацию. Впервые — осенью 1941 года она продолжалась всего неделю. Но это совсем не означает, что на Дону за семидневный период ничего не случилось. За это время немцы расстреляли больше тысячи раненных и оказавшихся в плену красноармейцев, устроили несколько показательных казней пионеров, укрывавших раненых солдат, разделили город на территории, начали подготовку расстрельных списков евреев.
И получили сильное поражение от армии знаменитого Баграмяна. Как раз на том месте, где и был произведен главный удар — за границами тогда города (станица Александровская Аксайского района — в Ростове с начала 1960-х годов) — создали братское захоронение красноармейцев. Здесь же захоранивали умерших солдат и в период второй оккупации в 1942 году, а также после освобождения Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 года.
В настоящее время это братская могила «Мемориал павшим красноармейцам в боях за оборону и освобождение г. Ростова-на-Дону в 1941–1943 гг.». Она является одним из важнейших свидетельств, как трудно досталась нам победа.
Глава компании «ЮгСтройМеталл», участник предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в гордуму Михаил Дирацуян решил оценить состояние мемориала, отправившись туда в первых числах мая. «Взял на заметку в партии отличный проект. „Историческая память“, — сообщил он в соцсетях. — настало время проверить, в каком состоянии находятся захоронения героев».
На территории монумента оказался мусор, было много травы. Дирацуян тут же отразил фото свидетельства в своих аккаунтах. «Планирую добиваться, чтобы братская могила была приведена в порядок» — написал он в соцсети. Реакция последовала быстрая. Буквально спустя сутки братская могила красноармейцев была приведена в порядок, трава пострижена. После 9 мая пообещали положить новый асфальт и отремонтировать фонарь.