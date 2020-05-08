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В Ростове-на-Дону благоустроили братскую могилу красноармейцев

8 мая 2020, 14:40
В период Великой Отечественной войны город Ростов-на-Дону испытал большое число тягот и лишений, его два раза оккупировали гитлеровцы, в ходе сражений за освобождение в период второй оккупации его практически полностью разрушили.

Здесь каждый участок улицы, переулка или линии от Западного — до Пролетарки к настоящему времени, к дате 75-летия Победы, проложен кровью советского солдата.

Ростов-на-Дону два раза переживал немецкую оккупацию. Впервые — осенью 1941 года она продолжалась всего неделю. Но это совсем не означает, что на Дону за семидневный период ничего не случилось. За это время немцы расстреляли больше тысячи раненных и оказавшихся в плену красноармейцев, устроили несколько показательных казней пионеров, укрывавших раненых солдат, разделили город на территории, начали подготовку расстрельных списков евреев.

И получили сильное поражение от армии знаменитого Баграмяна. Как раз на том месте, где и был произведен главный удар — за границами тогда города (станица Александровская Аксайского района — в Ростове с начала 1960-х годов) — создали братское захоронение красноармейцев. Здесь же захоранивали умерших солдат и в период второй оккупации в 1942 году, а также после освобождения Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 года.

В настоящее время это братская могила «Мемориал павшим красноармейцам в боях за оборону и освобождение г. Ростова-на-Дону в 1941–1943 гг.». Она является одним из важнейших свидетельств, как трудно досталась нам победа.

Глава компании «ЮгСтройМеталл», участник предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в гордуму Михаил Дирацуян решил оценить состояние мемориала, отправившись туда в первых числах мая. «Взял на заметку в партии отличный проект. „Историческая память“, — сообщил он в соцсетях. — настало время проверить, в каком состоянии находятся захоронения героев».

На территории монумента оказался мусор, было много травы. Дирацуян тут же отразил фото свидетельства в своих аккаунтах. «Планирую добиваться, чтобы братская могила была приведена в порядок» — написал он в соцсети. Реакция последовала быстрая. Буквально спустя сутки братская могила красноармейцев была приведена в порядок, трава пострижена. После 9 мая пообещали положить новый асфальт и отремонтировать фонарь.

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