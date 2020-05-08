В Ростовской области упростили процедуру оплаты ипотеки маткапиталом

Региональное отделение Пенсионного фонда подписало с несколькими банками соглашение об информационном обмене. Теперь владельцы сертификатов на маткапитал могут подавать заявления напрямую через финансовые учреждения.
«Речь идет о погашении кредитов на покупку или строительство жилья. Ранее семьям надо было подавать два заявления — в банки и Пенсионный фонд», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году около 10 тысяч семей погасили ипотеку средствами материнского капитала.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом будут автоматически продлены выплаты по линии Пенсионного фонда.