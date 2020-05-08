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В Ростовской области упростили процедуру оплаты ипотеки маткапиталом

8 мая 2020, 10:30
Фото: pexels.com
В Ростовской области была упрощена процедура направления средств материнского капитала на погашение ипотеки, сообщили в правительстве региона.

Региональное отделение Пенсионного фонда подписало с несколькими банками соглашение об информационном обмене. Теперь владельцы сертификатов на маткапитал могут подавать заявления напрямую через финансовые учреждения.

«Речь идет о погашении кредитов на покупку или строительство жилья. Ранее семьям надо было подавать два заявления — в банки и Пенсионный фонд», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году около 10 тысяч семей погасили ипотеку средствами материнского капитала.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом будут автоматически продлены выплаты по линии Пенсионного фонда.

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