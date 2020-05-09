Останки ростовчанина, погибшего во времена ВОВ, нашли в Крыму

К властям Ростова обратилась поисковая организация «Долг» из Севастополя, члены которой нашли останки солдата с документами, сохранившимся в гильзе пистолетного патрона. Согласно документам, это был уроженец Ростова Павел Васильевич Молчанов 1926 года рождения.