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Останки ростовчанина, погибшего во времена ВОВ, нашли в Крыму

9 мая 2020, 07:52
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
Недалеко от крымского поселка Любимовка нашли останки погибшего в годы великой Отечественной войны жители Ростова-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Ростовчанин Павел Васильевич Молчанов, погибший в годы войны, спустя годы будет с почестями захоронен. А его родные перестанут считать его без вести пропавшим», — написал мэр Ростова.

К властям Ростова обратилась поисковая организация «Долг» из Севастополя, члены которой нашли останки солдата с документами, сохранившимся в гильзе пистолетного патрона. Согласно документам, это был уроженец Ростова Павел Васильевич Молчанов 1926 года рождения.

Ростовские власти организовали поиск родственников погибшего солдата и выяснили, что в городе проживает его племянница. Останки ростовчанина перезахоронят на родине после снятия ограничений из-за коронавируса.

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