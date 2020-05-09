Останки ростовчанина, погибшего во времена ВОВ, нашли в Крыму

«Ростовчанин Павел Васильевич Молчанов, погибший в годы войны, спустя годы будет с почестями захоронен. А его родные перестанут считать его без вести пропавшим», — написал мэр Ростова.
К властям Ростова обратилась поисковая организация «Долг» из Севастополя, члены которой нашли останки солдата с документами, сохранившимся в гильзе пистолетного патрона. Согласно документам, это был уроженец Ростова Павел Васильевич Молчанов 1926 года рождения.
Ростовские власти организовали поиск родственников погибшего солдата и выяснили, что в городе проживает его племянница. Останки ростовчанина перезахоронят на родине после снятия ограничений из-за коронавируса.