Популярные песни военных лет спели из окон домов в Ростовской области

Некоторые жители спустились во двор с детьми, чтобы посмотреть на технику. «Правильно, что у нас во дворе такое проводят. Мы об этой акции заранее не знали, услышали музыку и пришли всей семьей, с дочкой и внуками. Одному — два годика, второму — три. Сразу настроение поднимается и у нас, и у детворы. Наши деды воевали, поэтому важно помнить о Дне Победы», — поделилась жительница двора Светлана Обукова.