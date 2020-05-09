Популярные песни военных лет спели из окон домов в Ростовской области

Акция прошла во дворе дома на улице Ушинского в Батайске, она стартовала в 12 дня. Артисты пели, используя микрофон и технику, остальные жители могли им подпевать и аплодировать. Помимо «Дня Победы» жильцы исполнили еще несколько песен, в том числе популярную «Смуглянку».
«Так получилось, что в нашем городе проживают солисты ансамбля песни и танца „Легенда“ Областного дома народного творчества. Они вышли с инициативой принять участие в акции „Поем всем двором“, а также исполнить вместе великую песню „День Победы“. Конечно же, мы поддержали эту инициативу. Идею одобрили и жители этого микрорайона», — рассказала начальник Управления культуры Батайска Антонина Гетьманская, которая принимала участие в событии. По ее словам, никаких репетиций здесь не проводили — акция спонтанная.
«Это великий день, великий праздник. Как и вся страна, Ростовская область внесла коррективы в проведение мероприятий. Мы постарались распланировать их так, чтобы каждый житель смог в них принять участие, не выходя из своего дома», — сообщил Первый заместитель Губернатора Ростовской области Гуськов Игорь Александрович.
Также уточняется, что в городе Батайск проходит онлайн-концерт, фронтовые бригады поздравляют ветеранов во дворах, акция «Поем всем двором» проводится в пяти разных местах, устраивают и другие события.
«Мы всегда работали 9 Мая на открытых площадках. Сегодня совершенно новые ощущения, потому что мы дома всей семьей и дарим свое искусство, свои песни. Вроде бы, тоже работаем, но находимся в квартирах, поэтому все с хорошим настроением», — рассказала одна из участниц коллектива «Легенда» Светлана Федосова. Она добавила, что в одном доме живут сразу несколько артистов из ансамбля, которые приняли участие в акции.
Помимо артистов активность проявил и Анатолий Аствацатуров, который занимается восстановлением военной техники. «База, на которой он своими руками собирает всю технику, находится как раз в этом микрорайоне. Конечно, когда он узнал, что запланировано в этом дворе, то откликнулся и привез лучшую военную технику», — сообщила начальник Управления культуры Батайска.
На время исполнения песен Анатолий Аствацатуров привез во двор машину «полуторку» 1938 года и «Катюшу». Он рассказал, что простреленную «полуторку» достали из воды под Волгоградом и восстановили, «Катюшу» собрали с нуля. «Прототип „Катюши“ взяли в воинской части. Заместитель командующего дал добро, мы сняли чертежи, и завод помог сделать», — пояснил Анатолий Аствацатуров.
Некоторые жители спустились во двор с детьми, чтобы посмотреть на технику. «Правильно, что у нас во дворе такое проводят. Мы об этой акции заранее не знали, услышали музыку и пришли всей семьей, с дочкой и внуками. Одному — два годика, второму — три. Сразу настроение поднимается и у нас, и у детворы. Наши деды воевали, поэтому важно помнить о Дне Победы», — поделилась жительница двора Светлана Обукова.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что в мужестве и отваге фронтовиков, самоотверженной работе тружеников тыла проявилась истинная мощь и сила нашего народа, его победный дух и любовь к Отчизне. «Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей», — сказал он.
Губернатор отметил, что все мы в этот день ощущаем себя причастными к великому событию, чувствуем гордость за свою страну, ее историю. «Этот праздник связывает узами славы тех, кто родился после войны, кто обязан ветеранам жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить своих детей», — заключил Голубев.