В Новочеркасске увеличилось число зараженных коронавирусом жителей

На момент воскресенья в городе зарегистрирован 31 случай заболевания. Еще семь человек попали в статистику других городов, так как именно там сдавали тесты.
«Основная часть заболевших находится на домашнем карантине, двоих разместили в инфекционной больнице. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести», — сказано в сообщении.
Отмечается, что медицинское наблюдение охватывает 219 местных жителей.
Всего в Ростовской области за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 88 местных жителей. Общее число случаев заболевания достигло 1851.