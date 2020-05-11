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В Новочеркасске увеличилось число зараженных коронавирусом жителей

11 мая 2020, 12:43
Фото: https://pixabay.com
В Новочеркасске Ростовской области количество заболевших коронавирусной инфекцией местных жителей увеличилось до 38, пишет издание Donday-novocherkassk.ru.

На момент воскресенья в городе зарегистрирован 31 случай заболевания. Еще семь человек попали в статистику других городов, так как именно там сдавали тесты.

«Основная часть заболевших находится на домашнем карантине, двоих разместили в инфекционной больнице. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

Отмечается, что медицинское наблюдение охватывает 219 местных жителей.

Всего в Ростовской области за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 88 местных жителей. Общее число случаев заболевания достигло 1851.

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