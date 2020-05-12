До 17 мая будут идти дожди в Ростовской области

Уже во вторник 12 мая на всей территории области ожидаются дожди с повышением температуры воздуха до +24 С. Ветер усилится до 6-7 метров в секунду, температура ночью +12…+16 С.
В среду ожидается прохождение атмосферного фронта с севера, из-за чего в Ростовской области похолодает до +14…+17 С. Ночью температура воздуха +6.+9 С, по северу региона не выше +4 С.
Дожди сохранятся на территории всей области и 14 и 15 мая, ветер ослабеет, температура воздуха днем +16…+19 С, по ночам +8…+12 С.
Кратковременные дожди ожидаются и на выходных, при этом дневная температура воздуха опустится до +14…+18 С.