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Названы ограничения, которые отменят в Ростовской области

12 мая 2020, 20:28
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области с 15 мая приступят к постепенной отмене введенных ограничений после поручения президента Владимира Путина, заявил глава региона Василий Голубев.

Губернатор рассказал, какие ограничения снимут в регионе. Так, с 15 числа люди смогут снова получать плановую медицинскую помощь, станут доступны все услуги в МФЦ, но по предварительной записи. В этот же день заработают ярмарки.

На следующей неделе продолжится отмена ограничений. Заработают непродовольственные магазины, кроме тех, которые находятся в торговых центрах.

Откроются автосалоны, парикмахерские, химчистки и салоны красоты. Пока решили не открывать бани, фитнес- и СПА-центры, солярии.

На открытом воздухе можно будет заниматься спортом, но с соблюдением социальной дистанции. Губернатор напомнил о необходимости соблюдения рекомендаций главного санитарного врача, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Добавим, что количество находящихся на ИВЛ больных с коронавирусом выросло в Ростовской области.

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