Названы ограничения, которые отменят в Ростовской области

Губернатор рассказал, какие ограничения снимут в регионе. Так, с 15 числа люди смогут снова получать плановую медицинскую помощь, станут доступны все услуги в МФЦ, но по предварительной записи. В этот же день заработают ярмарки.
На следующей неделе продолжится отмена ограничений. Заработают непродовольственные магазины, кроме тех, которые находятся в торговых центрах.
Откроются автосалоны, парикмахерские, химчистки и салоны красоты. Пока решили не открывать бани, фитнес- и СПА-центры, солярии.
На открытом воздухе можно будет заниматься спортом, но с соблюдением социальной дистанции. Губернатор напомнил о необходимости соблюдения рекомендаций главного санитарного врача, чтобы не допустить роста заболеваемости.