Стало известно, почему в ростовском парке срезали тюльпаны

В парке Революции были высажены сотни тюльпанов, но в начале мая практически все бутоны исчезли.
Сотрудник ведомства сообщил, что специалисты срезали отцветшие цветы, ухаживая за растениями. «Осенью на городских территориях планируем высадить многолетники, чтобы обеспечить непрерывное цветение», — отметил представитель администрации.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщал, что в 2019 году в Ростове было создано 28 зон с тюльпанами. При этом город переходит к посадке многолетних цветов, отказываясь от высадки однолетних растений.
В этом году из-за морозов, недостатка влаги и солнца пострадали краснокнижные тюльпаны, они выросли низкими и мелкими.