rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, почему в ростовском парке срезали тюльпаны

12 мая 2020, 10:18
Фото: RostovGazeta
Тюльпаны в парке имени Революции срезали из-за окончания их цветения, сообщил представитель пресс-службы администрации Ростова.

В парке Революции были высажены сотни тюльпанов, но в начале мая практически все бутоны исчезли.

Сотрудник ведомства сообщил, что специалисты срезали отцветшие цветы, ухаживая за растениями. «Осенью на городских территориях планируем высадить многолетники, чтобы обеспечить непрерывное цветение», — отметил представитель администрации.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщал, что в 2019 году в Ростове было создано 28 зон с тюльпанами. При этом город переходит к посадке многолетних цветов, отказываясь от высадки однолетних растений.

В этом году из-за морозов, недостатка влаги и солнца пострадали краснокнижные тюльпаны, они выросли низкими и мелкими.

Материалы по теме
Краснокнижные тюльпаны в Ростовской области оказались в опасности из-за сухой весныГлава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о первом годе работы на постуЦветы и кустарники высадили под окнами домов ветеранов в Новочеркасске
#Новости#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28