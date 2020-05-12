В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Газета «Известия» пишет, что согласно положениям документа, рассматриваемое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение предусматривается влечет штраф сто–сто пятьдесят тысяч рублей или дисквалификация на срок до двух лет.
Также предлагается увеличить административные штрафы за оскорбление в общем. Верхний предел взыскания вырастет для граждан с пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — с пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, для юридических лиц — с пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.