В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Также предлагается увеличить административные штрафы за оскорбление в общем. Верхний предел взыскания вырастет для граждан с пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — с пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, для юридических лиц — с пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.