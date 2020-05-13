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Posted 13 мая 2020, 07:40

Published 13 мая 2020, 07:40

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Число заболевших коронавирусом жителей Ростовской области превысило две тысячи

13 мая 2020, 07:40
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за все время официально подтвердили 2033 случая заболевания коронавирусной инфекцией, данные предоставил Оперштаб.

Ко вторнику количество зараженных в регионе достигло 1946 человек. За последние 24 часа прирост составил 87 пациентов.

Неутешительной остается статистика и по всей России, где за сутки зарегистрировали 10028 случаев. Общее число заболевших составляет 242 271 пациент.

Напомним, что в Ростовской области с 15 числа начнут постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения. Так, будут открыты ярмарки, непродовольственные магазины и салоны красоты.

Также появилась информация, что коечный фонд в инфекционных госпиталях Ростовской области занят почти на 13%.

#Общество#Коронавирус#Новости
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