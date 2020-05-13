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Экс-главу ростовского «Ванта» отпустили под домашний арест

13 мая 2020, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
валерий чабанов
Московский городской суд перевел бывшего главу ростовского строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова из СИЗО под домашний арест, пишет ТАСС.

Чабанов останется под домашним арестом до 1 июля. Меру пресечения ему изменили из-за состояния здоровья, которое за последнее время ухудшилось.

При этом экс-владельцу «Ванта» запрещено покидать пределы квартиры, контактировать с лицами по текущему уголовному делу, пользоваться всеми видами связи и отправлять и получать телеграфные и почтовые отправления.

Валерию Чабанову вменяют участие в ОПС «Пушкинское». В преступную группу входил и сын Чабанова Андрей.Члены ОПС совершали заказные убийства и организовывала жестокие избиения бизнесменов из Челябинской и Московской, а также Ростовской областей и Краснодарского края. Чабанов свою вину отрицает.

В 2017 году Валерий Чабанов получил четыре года в колонии-поселении за мошенничество со средствами дольщиков.

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