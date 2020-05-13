Экс-главу ростовского «Ванта» отпустили под домашний арест

Валерию Чабанову вменяют участие в ОПС «Пушкинское». В преступную группу входил и сын Чабанова Андрей.Члены ОПС совершали заказные убийства и организовывала жестокие избиения бизнесменов из Челябинской и Московской, а также Ростовской областей и Краснодарского края. Чабанов свою вину отрицает.