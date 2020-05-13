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Подросток погиб на стройке в Ростовской области

13 мая 2020, 17:38
Фото: pixabay.com
В Миллерово на стройке погиб работавший без оформления 17-летний подросток, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел 7 мая на одном из городских предприятий, во время демонтажа металлических конструкций фрагмент стального изделия упал на юношу.

«В результате полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия.», — говорится в сообщении следственного управления.

Как выяснилось в ходе проверки, погибший работал на стройке разнорабочим без оформления трудового договора. По факту происшествия возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, ведут следственные мероприятия.

Ранее в Новошахтинске рабочий погиб при падении крана.

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#Новости#Происшествия
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