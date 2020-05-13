Подросток погиб на стройке в Ростовской области

Инцидент произошел 7 мая на одном из городских предприятий, во время демонтажа металлических конструкций фрагмент стального изделия упал на юношу.
«В результате полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия.», — говорится в сообщении следственного управления.
Как выяснилось в ходе проверки, погибший работал на стройке разнорабочим без оформления трудового договора. По факту происшествия возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, ведут следственные мероприятия.