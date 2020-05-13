Телефон в геле для стирки пытались передать в СИЗО в Новочеркасске

При проверке передачи сотрудники СИЗО обнаружили предмет, запрещенный для использования на режимной территории. «В посылке, адресованной одному из осужденных, в пластиковой бутылке с гелем для стирки, был обнаружен и изъят спрятанный ухищренным способом мобильный телефон», — сказано в сообщении ведомства.
По факту произошедшего начали проверку.
Ранее в следственный изолятор № 5 в Ростове пытались передать сигареты с пропитанными наркотиком фильтрами. Посылку в СИЗО принесла местная жительница, действия которой подпадают под уголовную статью.