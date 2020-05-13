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Телефон в геле для стирки пытались передать в СИЗО в Новочеркасске

13 мая 2020, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В следственный изолятор в Новочеркасске в продуктовой передаче принесли спрятанный в геле для стирки смартфон, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

При проверке передачи сотрудники СИЗО обнаружили предмет, запрещенный для использования на режимной территории. «В посылке, адресованной одному из осужденных, в пластиковой бутылке с гелем для стирки, был обнаружен и изъят спрятанный ухищренным способом мобильный телефон», — сказано в сообщении ведомства.

По факту произошедшего начали проверку.

Ранее в следственный изолятор № 5 в Ростове пытались передать сигареты с пропитанными наркотиком фильтрами. Посылку в СИЗО принесла местная жительница, действия которой подпадают под уголовную статью.

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#Новости#Происшествия
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