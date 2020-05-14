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Хакеры попытались сорвать проведение «Бессмертного полка» в Ростовской области

14 мая 2020, 07:32
Фото: Free Images/CC BY 2.0 / flickr.com
хакер бессмертный полк
В Ростовской области хакеры совершили несколько попыток сорвать интерактивное шествие «Бессмертного полка», сообщил председатель Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов Валентин Гербач.

Неизвестные еще 9 мая начали размещать на сайте акции портреты Адольфа Гитлера и других нацистов под обычными русскими именами. Попытка провалилась, и тогда хакеры создали дублирующий сайт, на котором опубликовали фотографию Генриха Гиммлера.

«Я со всей ответственностью заявляю, что „Бессмертный полк“ Ростова никогда не размещал, не разместит и не будет размещать ни одного пособника фашистов, либо же гитлеровского палача», — прокомментировал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

О провокации узнали фронтовики, в ростовский совет ветеранов поступили сотни возмущенных звонков.

Отмечается, что список IP-адресов, с которых хакеры отправляли информацию, передадут в Следственный комитет. Как выяснилось, в большинстве случаев атаки совершали пользователи из Германии, Нидерландов, Финляндии и Украины.

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