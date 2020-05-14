Хакеры попытались сорвать проведение «Бессмертного полка» в Ростовской области

«Я со всей ответственностью заявляю, что „Бессмертный полк“ Ростова никогда не размещал, не разместит и не будет размещать ни одного пособника фашистов, либо же гитлеровского палача», — прокомментировал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.