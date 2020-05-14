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Путин уволил задержанного за разглашение гостайны главу ГУФСИН Ростовской области

14 мая 2020, 14:24
Фото: 61.fsin.su
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, документ опубликован на сайте кремля.

Путин уволил Даххаева 13 мая. Экс-глава регионального ГУФСИН находится в СИЗО по подозрению в разглашении государственной тайны.

Начальника ГУФСИн по Ростовской области и его заместителей задержали в ноябре 2019 года. Также им вменяют коррупционные преступления.

При этом ранее сообщалось, что Даххаев содержится в СИЗО-4 в камере, рассчитанной на троих заключенных. При этом, по словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Игоря Омельченко, Даххаев ни на что не жаловался. В камерах изолятора выполнен ремонт и заключенных хорошо кормят.

По мнению главы ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи, глава донского ГУФСИН мог быть задержан за секретные государственные контракты. Весь процесс следствия по делу был засекречен.

Муслим Даххаев был назначен на должность начальника регионального ГУФСИН Ростовской области в июле 2018 года. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы ведомства является Константин Сенокосов.

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