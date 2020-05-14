Путин уволил задержанного за разглашение гостайны главу ГУФСИН Ростовской области

При этом ранее сообщалось, что Даххаев содержится в СИЗО-4 в камере, рассчитанной на троих заключенных. При этом, по словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Игоря Омельченко, Даххаев ни на что не жаловался. В камерах изолятора выполнен ремонт и заключенных хорошо кормят.