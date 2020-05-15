В Таганроге врач заразилась COVID-19, забыв надеть респиратор

Он рассказал, что врач, работавшая в приемном отделении, вышла к поступившему пациенту, забыв пристегнуть респиратор к защитному костюму. Дмитрий Сафонов назвал этот случай заражения человеческим фактором, женщина забыла надеть фильтр из-за того, что очень устала.
Доктор тут же поставила руководство медучреждения в известность и была снята с приема. Она отправилась сразу домой на самоизоляцию и ни с кем не контактировала. «Через два дня она получила положительный тест на коронавирус», — пояснил спикер.
Сейчас врач находится по месту жительства, ее состояние оценивается, как удовлетворительное.
На 15 мая в Ростовской области зафиксировано 2200 случаев заражения коронавирусом, умерли 25 человек. При этом больше 28% заболевших в регионе уже признаны излечившимися.