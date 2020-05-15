Ярмарки заработали в Ростовской области после отмены ограничений

С пятницы в области разрешили возобновить работу ярмарок для реализации продовольственных и непродовольственных товаров. Всего в перечень входит 99 площадок для ярмарок, включающих почти семь тысяч торговых мест.
«В регионе уже открылся ряд таких торговых точек. Однако для полноценной работы большинства ярмарочных площадок нужен восстановительный период», — заявила глава департамента продовольственных рынков Ирина Теларова.
Организаторам ярмарок предстоит запустить аудиоинформирование о профилактике инфекции, разместить плакаты и объявления о мерах предосторожности. Продавцов будут контролировать на наличие масок, перчаток и дезинфицирующих средств.
Кроме того, на рабочих местах должны регулярно проводиться работы по дезинфекции. Напомним, что на следующей неделе будут открыты парикмахерские.