Зараженные коронавирусом территории назвали власти Ростовской области

Антилидером по числу заболевших стал Ростов, где зарегистрировали 22 пациента. В Шахтах и Каменске-Шахтинском заболели по шесть местных жителей.
Заболевшие также есть в Багаевском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Каменском, Мартыновском районах. Также люди заразились в Миллеровском, Мясниковском, Орловском, Пролетарском районах.
Среди новых заболевших 34,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% — от 46 до 65 лет. Состояние 19 пациентов оценивается как тяжелое.
За все время выздоровели 629 человек, врачам не удалось спасти 25 пациентов. Всего в области зарегистрировали 2,2 тысячи случаев заражений.