По новым правилам будут начислять доплату медикам в Ростовской области

«По итогам совещания с президентом Владимиром Путиным стимулирующие доплаты медработникам будут рассчитываться исходя из самого факта работы с covid-пациентами, без привязки ко времени», — сказано в сообщении.
В пятницу по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным весли изменения в федеральные постановления, а 16 мая выделили дополнительные средства. Теперь основанием для доплаты будет сам факт работы медика с коронавирусными пациентами не зависимо от отработанного времени.
Врачи, непосредственно работающие с людьми с коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц. Кроме того, выплаты предусмотрены для водителей автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
Указанные выплаты должны получить все медики в полном объеме, независимо от количества отработанных смен.