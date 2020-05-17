По новым правилам будут начислять доплату медикам в Ростовской области

Врачи, непосредственно работающие с людьми с коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц. Кроме того, выплаты предусмотрены для водителей автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.