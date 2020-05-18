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«Агроком» не смог взыскать 37 млн рублей с ростовского ресторатора Вадима Калинича

18 мая 2020, 18:16
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области оставил без удовлетворения иск компании «Агроком Холдинг» к рестораторам Вадиму Калиничу и Людмиле Овчинниковой, следует из документов электронной картотеки.

Компания «Агроком Холдинг» (входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди) подала иск на 37,3 миллиона рублей к ростовским рестораторам в декабре 2019 года. Калинича и Овчинникову требовали привлечь к субсидиарной ответственности как бывших руководителей обанкротившегося ООО «Бамбук А». Последнее несколько лет арендовало помещение на Театральной площади в Ростове, но в 2015 году договор разорвали из-за невыполнения договоренностей.

В 2018 году «Бамбук А» ликвидировали, так как имущества должника не хватило для проведения процедуры банкротства, которую требовал «Агроком Холдинг».

14 мая 2020 года Арбитражный суд Ростовской области полностью отказал в иске «Агрокома» к рестораторам.

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