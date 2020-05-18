«Агроком» не смог взыскать 37 млн рублей с ростовского ресторатора Вадима Калинича

Компания «Агроком Холдинг» (входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди) подала иск на 37,3 миллиона рублей к ростовским рестораторам в декабре 2019 года. Калинича и Овчинникову требовали привлечь к субсидиарной ответственности как бывших руководителей обанкротившегося ООО «Бамбук А». Последнее несколько лет арендовало помещение на Театральной площади в Ростове, но в 2015 году договор разорвали из-за невыполнения договоренностей.