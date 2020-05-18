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Энергетики потребовали с «Шахтоуправления «Обуховская» 4,5 млн рублей

18 мая 2020, 10:21
Фото: donland.ru
ОАО «Энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к АО «Шахтоуправление «Обуховская», следует из сообщения на сайте «Электронное правосудие».

Исковые требования энергетической компании составили 4,5 миллиона рублей. Иск был направлен 15 мая и пока не принят судом к производству, поэтому суть требований остается неизвестной.

По данным системы СПАРК, ОАО «Энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» зарегистрировано в 1993 году в Ростове-на-Дону. Основным видом деятельности компании является производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Предприятием руководит Виктор Шихалев, он же является совладельцем ООО ПТФ «Энергоремонт». Этой компании принадлежит 28,79% в уставном капитале ОАО «Энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт».

АО «Шахтоуправление «Обуховская» зарегистрировано в городе Зверево в Ростовской области в 2002 году. Предприятие занимается добычей антрацита подземным способом. С 2013 года компания принадлежит кипрской DTEK ENERGY B.V. В 2018 году выручка предприятия сложилась в размере 13,7 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 2,18 миллиарда рублей.

Ранее суд взыскал более 20 миллионов рублей с компании «Шахтоуправление «Обуховская» в пользу «РТК-Логистик».

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