Энергетики потребовали с «Шахтоуправления «Обуховская» 4,5 млн рублей

По данным системы СПАРК, ОАО «Энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» зарегистрировано в 1993 году в Ростове-на-Дону. Основным видом деятельности компании является производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Предприятием руководит Виктор Шихалев, он же является совладельцем ООО ПТФ «Энергоремонт». Этой компании принадлежит 28,79% в уставном капитале ОАО «Энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт».