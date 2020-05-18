Глава Минздрава Дона останется на свободе, несмотря на победу прокуратуры в кассации

Министра здравоохранения Татьяну Быковскую заподозрили в превышении должностных полномочий в ноябре прошлого года. Однако позже ее отпустили из-под домашнего ареста, прокурор Ростовской области Юрий Баранов посчитал это решение несправедливым и обратился в кассацию.В ходе расследования был также задержан заместитель Быковской Станислав Беседовский.