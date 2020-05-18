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Глава Минздрава Дона останется на свободе, несмотря на победу прокуратуры в кассации

18 мая 2020, 14:33
Фото: donland.ru
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре признал незаконным отказ в продлении ареста министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, однако под домашний арест она не вернется, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

«Постановления Ростовского и областного и Ленинского районного суда были отменены кассационной инстанцией, однако из-за истечения сроков дело будет передано на новое рассмотрение», - рассказал источник.

Министра здравоохранения Татьяну Быковскую заподозрили в превышении должностных полномочий в ноябре прошлого года. Однако позже ее отпустили из-под домашнего ареста, прокурор Ростовской области Юрий Баранов посчитал это решение несправедливым и обратился в кассацию.В ходе расследования был также задержан заместитель Быковской Станислав Беседовский.

Позже главу регионального минздрава отпустили из-под домашнего ареста и она благополучно вернулась к своим обязанностям. Беседовский сейчас находится под домашним арестом.

Ранее Быковскую экстренно госпитализировали в Ростовскую областную клиническую больницу с ярко выраженной стенокардией.

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