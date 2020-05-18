В Ростовской области начали составлять список изобретений для борьбы с коронавирусом

«Данный реестр позволит максимально информировать общество о существующих проектах и помочь разработчикам их внедрять», — сказано в сообщении.
В список вошли проекты по производству каркасов лицевых щитков и фиксаторов для масок, по доставке еды, товаров, документов, электроники и небольших грузов, а также «Правовая помощь онлайн» и «Интерактивная приемная главы региона».
Это только часть региональных разработок, представленных в реестре. Список постоянно обновляется, часть проектов передали на рассмотрение в «Сколково».
Ранее в Ростовской области запустили платформу онлайн-консультаций для семей, которые в период карантина озабочены вопросами здоровья своих детей.