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В Ростовской области начали составлять список изобретений для борьбы с коронавирусом

18 мая 2020, 11:32
Фото: pexels.com
В Ростовской области сформировали «витрину» проектов, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

«Данный реестр позволит максимально информировать общество о существующих проектах и помочь разработчикам их внедрять», — сказано в сообщении.

В список вошли проекты по производству каркасов лицевых щитков и фиксаторов для масок, по доставке еды, товаров, документов, электроники и небольших грузов, а также «Правовая помощь онлайн» и «Интерактивная приемная главы региона».

Это только часть региональных разработок, представленных в реестре. Список постоянно обновляется, часть проектов передали на рассмотрение в «Сколково».

Ранее в Ростовской области запустили платформу онлайн-консультаций для семей, которые в период карантина озабочены вопросами здоровья своих детей.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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