Работающие с «ковидными» больными врачи в Ростовской области получили 60 млн рублей

Те медики (3281 врач), которые работали с группами риска (ОРВИ и пневмония), когда пациенту еще не был поставлен диагноз COVID-19, получили почти 30 миллионов рублей.
«За сам факт работы с COVID-19 1280 человек получили 61 миллион 950 тысяч рублей. В субботу и воскресенье деньги поступили на лицевые счета врачей», — сказала Быковская.
Врачам начислили за работу с заболевшими коронавирусом 25-50 тысяч рублей. Техперсонал не получит никаких доплат, согласно федеральным постановлениям. Участковые врачи (4352 человека) в Ростовской области получили доплату почти на 40 миллионов рублей, добавила министр здравоохранения.