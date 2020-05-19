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Работающие с «ковидными» больными врачи в Ростовской области получили 60 млн рублей

19 мая 2020, 10:59
Фото: donland.ru
В минувшие выходные врачи Ростовской области за факт работы с заболевшими новой коронавирусной инфекцией получили доплату в размере 61,9 миллиона рублей, сообщила во время брифинга во вторник глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

Те медики (3281 врач), которые работали с группами риска (ОРВИ и пневмония), когда пациенту еще не был поставлен диагноз COVID-19, получили почти 30 миллионов рублей.

«За сам факт работы с COVID-19 1280 человек получили 61 миллион 950 тысяч рублей. В субботу и воскресенье деньги поступили на лицевые счета врачей», — сказала Быковская.

Врачам начислили за работу с заболевшими коронавирусом 25-50 тысяч рублей. Техперсонал не получит никаких доплат, согласно федеральным постановлениям. Участковые врачи (4352 человека) в Ростовской области получили доплату почти на 40 миллионов рублей, добавила министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что масочный режим ужесточат в Ростовской области.

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