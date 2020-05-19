В Ростовской области ожидается вторая и третья волна коронавируса

«Вирус есть вирус. Никто не знает, как он себя поведет. Мы думали, что наступит жара, и он начнет вести себя по другому. Но сегодня об этом уже ученые тоже не говорят. Мы должны быть готовы к тому, что вирус пришел к нам надолго, течение у него будет волнообразное, будет и вторая, наверное, и третья волна», — сказала глава регионального Минздрава.