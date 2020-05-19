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Posted 19 мая 2020, 13:03

Published 19 мая 2020, 13:03

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

В Ростовской области ожидается вторая и третья волна коронавируса

19 мая 2020, 13:03
Сюжет
Коронавирус
Глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила о том, что нельзя исключать вторую и третью волну заболевших новой коронавирусной инфекцией, об этом она рассказала во вторник во время брифинга.

«Вирус есть вирус. Никто не знает, как он себя поведет. Мы думали, что наступит жара, и он начнет вести себя по другому. Но сегодня об этом уже ученые тоже не говорят. Мы должны быть готовы к тому, что вирус пришел к нам надолго, течение у него будет волнообразное, будет и вторая, наверное, и третья волна», — сказала глава регионального Минздрава.

Также Быковская добавила, что вирус будет мутировать и проявляться в новых формах.

«Поэтому и медработники, и население готовы к тому, что так, как мы жили до появления коронавируса, уже не будем жить», — отметила министр здравоохранения Ростовской области.

На 17 мая в Ростовской области был зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 2645 человек.

#Общество#Коронавирус#Эксклюзив#Новости
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