В Таганроге будут судить обвиняемого в отравлении сотрудников авиазавода таллием

По версии следствия, два года назад мужчина добавил в 19-литровые бутыли с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий. Он сделал это из-за неприязненных отношений с несколькими коллегами. В результате произошло массовое отравление сотрудников предприятия. Один человек получил тяжкий вред здоровью, 26 — средней тяжести, семеро — легкий вред.