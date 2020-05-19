В Таганроге будут судить обвиняемого в отравлении сотрудников авиазавода таллием

Перед судом предстанет 38-летний Владислав Шульга, который работал ведущим инженером-конструктором на предприятии.
По версии следствия, два года назад мужчина добавил в 19-литровые бутыли с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий. Он сделал это из-за неприязненных отношений с несколькими коллегами. В результате произошло массовое отравление сотрудников предприятия. Один человек получил тяжкий вред здоровью, 26 — средней тяжести, семеро — легкий вред.
Шульга дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте. Однако впоследствии обвиняемый заявил о своей непричастности к произошедшему.
Следователи тщательно проверили все доводы обвиняемого, рассмотрели его ходатайства и жалобы, провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, экспертизы, допросили свидетелей, потерпевших, проанализировали данные мобильного телефона мужчины и его соцсети, осмотрели вещественные доказательства.
«Совокупность собранных доказательств позволила следствию прийти к выводу о причастности Шульги к совершенным преступлениям», — сказано в сообщении.
Напомним, что в отношении Владислава Шульги провели психиатрическую экспертизу, первые результаты показали, что у него диагноз «шизофрения».