rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Таганроге будут судить обвиняемого в отравлении сотрудников авиазавода таллием

19 мая 2020, 15:02
Фото: Владислав Шульга / vk.com
Владислав Шульга
В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, связанного с отравлением таллием сотрудников «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Н. Бериева», говорится в сообщении регионального Следкома.

Перед судом предстанет 38-летний Владислав Шульга, который работал ведущим инженером-конструктором на предприятии.

По версии следствия, два года назад мужчина добавил в 19-литровые бутыли с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий. Он сделал это из-за неприязненных отношений с несколькими коллегами. В результате произошло массовое отравление сотрудников предприятия. Один человек получил тяжкий вред здоровью, 26 — средней тяжести, семеро — легкий вред.

Шульга дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте. Однако впоследствии обвиняемый заявил о своей непричастности к произошедшему.

Следователи тщательно проверили все доводы обвиняемого, рассмотрели его ходатайства и жалобы, провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, экспертизы, допросили свидетелей, потерпевших, проанализировали данные мобильного телефона мужчины и его соцсети, осмотрели вещественные доказательства.

«Совокупность собранных доказательств позволила следствию прийти к выводу о причастности Шульги к совершенным преступлениям», — сказано в сообщении.

Напомним, что в отношении Владислава Шульги провели психиатрическую экспертизу, первые результаты показали, что у него диагноз «шизофрения».

Материалы по теме
Месяц дали «отравителю» таллием в Таганроге на ознакомление с тремя томами дела«Отравителю» таллием из Таганрога дали девять дней на ознакомление с 21 томами дела
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00