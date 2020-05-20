Плато по коронавирусу не удалось удержать в Ростовской области

Он рассказал, что достигнутое с 30 апреля по 13 мая плато по коронавирусу завершилось ростом заболеваемости. «С 15 мая мы видим волнообразное течение. За этот период колебание темпов прироста, по сравнению с предыдущим днем, составляли от -10% до +50%. Подобного у нас не было с начала эпидемии», — пояснил Евгений Ковалев.