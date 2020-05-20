Плато по коронавирусу не удалось удержать в Ростовской области

Он рассказал, что достигнутое с 30 апреля по 13 мая плато по коронавирусу завершилось ростом заболеваемости. «С 15 мая мы видим волнообразное течение. За этот период колебание темпов прироста, по сравнению с предыдущим днем, составляли от -10% до +50%. Подобного у нас не было с начала эпидемии», — пояснил Евгений Ковалев.
Начиная с 13 мая в регионе регистрируется ежедневный прирост инфицированных в пределах 4,5-5,2%.
Главный санитарный врач области заметил, что ни одного случая инфицирования не было выявлено в Родионово-Несветайском районе области, несмотря на то, что там проводится не меньше тестов, чем в других муниципальных образованиях.
«За предыдущую неделю лидером по росту заболеваемости стал Мясниковский район, показавший рост за неделю 166%», — сообщил глава Роспотребнадзора. Он добавил, что причиной роста стало не только увеличение количества проводимых тестирований, но и несоблюдение гражданами режима самоизоляции и масочного режима.
На 20 мая в Ростовской области зарегистрировано 2784 случая заражения коронавирусом, 139 — за последние сутки, выздоровели 898 человек.