И. о. председателя Арбитражного суда Дона зарабатывает в семь раз больше мужа

Posted 21 мая 2020, 14:43
Published 21 мая 2020, 14:43
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
За год доход Ирины Ширинской вырос примерно на 260 тысяч рублей. В собственности у нее находятся земельный участок, две квартиры площадью 76,7 и 48,7 квадратных метра, а также гараж.
Супруг Ирины Ширинской в 2019 году получил доход в размере 509,6 тысячи рублей. На него также зарегистрирован автомобиль Hyundai Sonata.
Самый высокий заработок в 2019 году среди судей донского арбитража оказался у Екатерины Батуриной, годовой доход которой составил 9,79 миллиона рублей. В собственности у судьи имеются две квартиры площадью 124,1 и 64 квадратных метра.
Доход супруга Батуриной превысил один миллион рублей. Ему принадлежит земельный участок площадью 665 квадратных метра, жилой дом и автомобиль Volkswagen Tiguan.
Ранее стало известно, что годовой заработок главного прокурора Ростовской области вырос на 500 тысяч рублей.
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