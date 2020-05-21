rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 мая 2020, 14:43

Published 21 мая 2020, 14:43

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

И. о. председателя Арбитражного суда Дона зарабатывает в семь раз больше мужа

21 мая 2020, 14:43
Годовой заработок исполняющей обязанности председателя Арбитражного суда Ростовской области Ирины Ширинской составил 3,93 миллиона рублей, следует из справки о доходах.

За год доход Ирины Ширинской вырос примерно на 260 тысяч рублей. В собственности у нее находятся земельный участок, две квартиры площадью 76,7 и 48,7 квадратных метра, а также гараж.

Супруг Ирины Ширинской в 2019 году получил доход в размере 509,6 тысячи рублей. На него также зарегистрирован автомобиль Hyundai Sonata.

Самый высокий заработок в 2019 году среди судей донского арбитража оказался у Екатерины Батуриной, годовой доход которой составил 9,79 миллиона рублей. В собственности у судьи имеются две квартиры площадью 124,1 и 64 квадратных метра.

Доход супруга Батуриной превысил один миллион рублей. Ему принадлежит земельный участок площадью 665 квадратных метра, жилой дом и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Ранее стало известно, что годовой заработок главного прокурора Ростовской области вырос на 500 тысяч рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика