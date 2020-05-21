Кошачьи лемуры появились на свет в ростовском зоопарке

Стивен и Флора стали родителями двух самцов, которых назвали Флокс и Фикус. Сейчас они находятся на искусственном вскармливании у сотрудников зоопарка, так как самка отказалась их кормить.
«Здесь же находится самочка обыкновенной игрунки, которая родилась в марте. Лемуров будут приучать к группе осенью, когда они подрастут и окрепнут», — сказано в сообщении.
В скором времени на территории зоопарка построят специальный вольер с игрушками, канатами, деревянными сооружениями для лазанья и водоемом. Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.