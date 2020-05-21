На день раньше прибудет в Ростов вывозной рейс из Индии

Ведомство сообщило об объединении двух рейсов и теперь вылет самолета из Гоа в Ростов состоится 23 мая. После того, как в аэропорту Платов борт покинет часть пассажиров, рейс отправится в УФУ. Время вылета пока неизвестно.
Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу, в настоящее время на рейс зарегистрировались 170 человек, но сколько из них жителей Ростовской области и соседних регионов станет известно только после того, как самолет приземлится в Платове.