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На день раньше прибудет в Ростов вывозной рейс из Индии

21 мая 2020, 19:55
Фото: pixabay.com
Вывозной рейс из Гоа до Ростова-на-Дону был перенесен с 24 на 23 мая, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

Ведомство сообщило об объединении двух рейсов и теперь вылет самолета из Гоа в Ростов состоится 23 мая. После того, как в аэропорту Платов борт покинет часть пассажиров, рейс отправится в УФУ. Время вылета пока неизвестно.

Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу, в настоящее время на рейс зарегистрировались 170 человек, но сколько из них жителей Ростовской области и соседних регионов станет известно только после того, как самолет приземлится в Платове.

Напомним, что 15 мая спецрейсом из Индии в Ростов доставили 100 человек.

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