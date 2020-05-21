В Ростовской области пытаются госпитализировать «контактную» женщину через суд

Он также рассказал, что обычно больным, контактным и приехавшим из других стран предписывают находиться дома, однако если у них нет жилья в регионе или они нарушают изоляцию, то выносится постановление об их госпитализации. В случае нарушения ограничений им могут выписать штраф от 15 тысяч рублей до 30. Если выход на улицу причинит вред здоровью другого человека или его смерть, то штраф может увеличиться до 300 тысяч рублей.