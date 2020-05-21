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В Ростовской области пытаются госпитализировать «контактную» женщину через суд

21 мая 2020, 17:52
Фото: pixabay.com
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области подало в суд на женщину, которая отказывается отправляться в больницу, хотя может быть заражена COVID-19, сообщил сотрудник регионального пресс-центра по информированию о ситуации с коронавирусом.

По словам сотрудника, в суд подан один иск о принудительной отправке в больницу женщины, которая контактировала с больным COVID -19. «Она отказалась получать постановление об изоляции по месту жительства, проходить медицинское обследование и в последующем отказалась от госпитализации для этих целей в медицинское учреждение», — сообщил представитель организации.

Он также рассказал, что обычно больным, контактным и приехавшим из других стран предписывают находиться дома, однако если у них нет жилья в регионе или они нарушают изоляцию, то выносится постановление об их госпитализации. В случае нарушения ограничений им могут выписать штраф от 15 тысяч рублей до 30. Если выход на улицу причинит вред здоровью другого человека или его смерть, то штраф может увеличиться до 300 тысяч рублей.

Больше о нарушениях режима полной изоляции, читайте в материале RostovGazeta.

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