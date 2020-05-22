Дополнительные уголовные дела возбудили в отношении ветврачей-взяточников в Ростове

Дополнительные уголовные дела по части 5 статьи 290 УК РФ по подозрению в получении взятки в отношении участников преступной группировки были возбуждены на основании показаний районного ветврача. Он подтвердил, что его руководители организовали систему взяток, в которой посредниками выступали ветеринарные врачи.