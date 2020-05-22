Дополнительные уголовные дела возбудили в отношении ветврачей-взяточников в Ростове

Posted 22 мая 2020, 13:40
Published 22 мая 2020, 13:40
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Напомним, что деятельность преступной группировки из сотрудников городской станции по борьбе с болезнями животных была пресечена правоохранительными органами в конце 2019 года. Юрия Селиванова и Дмитрия Хегая задержали с поличным при получении взятки.
Дополнительные уголовные дела по части 5 статьи 290 УК РФ по подозрению в получении взятки в отношении участников преступной группировки были возбуждены на основании показаний районного ветврача. Он подтвердил, что его руководители организовали систему взяток, в которой посредниками выступали ветеринарные врачи.
По совокупности возбужденных дел фигурантам грозит максимальный срок наказания в виде 12 лет лишения свободы. Но, несмотря на тяжесть и системность совершенных преступлений, по решению суда Селиванов и Хегай находятся под домашним арестом.
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