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Posted 22 мая 2020, 13:40

Published 22 мая 2020, 13:40

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Дополнительные уголовные дела возбудили в отношении ветврачей-взяточников в Ростове

22 мая 2020, 13:40
В Ростове-на-Дону в отношении начальника ветконтроля и организационно-правовой работы Юрия Селиванова и главного ветврача «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Дмитрия Хегая были возбуждены дополнительные уголовные дела, сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что деятельность преступной группировки из сотрудников городской станции по борьбе с болезнями животных была пресечена правоохранительными органами в конце 2019 года. Юрия Селиванова и Дмитрия Хегая задержали с поличным при получении взятки.

Дополнительные уголовные дела по части 5 статьи 290 УК РФ по подозрению в получении взятки в отношении участников преступной группировки были возбуждены на основании показаний районного ветврача. Он подтвердил, что его руководители организовали систему взяток, в которой посредниками выступали ветеринарные врачи.

По совокупности возбужденных дел фигурантам грозит максимальный срок наказания в виде 12 лет лишения свободы. Но, несмотря на тяжесть и системность совершенных преступлений, по решению суда Селиванов и Хегай находятся под домашним арестом.

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