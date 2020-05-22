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Posted 22 мая 2020, 18:28

Published 22 мая 2020, 18:28

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Экотропы для туристов создадут в особо охраняемых территориях Ростовской области

22 мая 2020, 18:28
В Ростовской области планируют создать экотропы для туристов в особо охраняемых территориях, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В регионе ведется работа по развитию экотуризма на территории области в рамках инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом — Тихий Дон». По словам министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина, уже в текущем году будут разработаны и обустроены экотропы, которые будут включать в себя стоянки туристов.

Месторасположение стоянок определят в соответствии с протяженностью маршрута, особенностей посещения экотуристами, содержания экскурсии, а также природных характеристик территории.

На всех остановках на экотропах установят беседки, а также информационный аншлаг, из которого туристы смогут узнать о территории, животном и растительном мире, схеме маршрута.

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