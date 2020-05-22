Экотропы для туристов создадут в особо охраняемых территориях Ростовской области

Posted 22 мая 2020, 18:28
Published 22 мая 2020, 18:28
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В регионе ведется работа по развитию экотуризма на территории области в рамках инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом — Тихий Дон». По словам министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина, уже в текущем году будут разработаны и обустроены экотропы, которые будут включать в себя стоянки туристов.
Месторасположение стоянок определят в соответствии с протяженностью маршрута, особенностей посещения экотуристами, содержания экскурсии, а также природных характеристик территории.
На всех остановках на экотропах установят беседки, а также информационный аншлаг, из которого туристы смогут узнать о территории, животном и растительном мире, схеме маршрута.
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