Экотропы для туристов создадут в особо охраняемых территориях Ростовской области

В регионе ведется работа по развитию экотуризма на территории области в рамках инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом — Тихий Дон». По словам министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина, уже в текущем году будут разработаны и обустроены экотропы, которые будут включать в себя стоянки туристов.