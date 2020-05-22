У нас свой коронавирус: стоит ли ростовчанам покупать китайские экспресс-тесты в сети

Posted 22 мая 2020, 06:05
Published 22 мая 2020, 06:05
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Насколько точны результаты экспресс-тестов, сколько они стоят и что грозит тем, кто решился их приобрести, выяснял журналист RostovGazeta.
«Они лучше»
На сайтах бесплатных объявлений размещены сотни объявлений о продаже несертифицированных в России экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Чаще всего такие объявления размещены жителями Москвы и Санкт-Петербурга.
«Сколько вам нужно тестов? Если большая партия — от тысячи штук, можем снизить цену до 1400 рублей. А если брать по одной — 1850 рублей», — говорит москвич.
Речь идет о китайских экспресс-тестах Realy Tech. Хотя эти же тесты можно найти на «Авито» за 2500 рублей, в случае, если вы закажете от 10 штук, продавец обещает скидку в 400 рублей.
В России ни один из зарубежных экспресс- тестов на антитела к COVID-19 не сертифицирован. И продавцам таких тестов может грозить уголовное преследование.
«Этот тест для личного пользования или для работодателей, который покупает их для своих сотрудников. Мы можем доставить в Ростов не „Почтой России“. Есть много способов доставки: СДЭК (курьерская служба доставки) или передать через любого водителя», — отвечает на это продавец тестов.
Он добавил, что точность результатов этих тестов составляет 97%, и «все исследования об этом есть на сайтах производителей».
«У меня много знакомых переболели, и эти тесты показывают правильно. Сами можете дома пройти тест, кровь из пальца взять, все в комплексе есть, все стерильно. Эти тесты показывают два антитела: иммуноглобулин и другое, которое показывает, что у тебя есть уже иммунитет к вирусу. И человек понимает, что переболел», — продолжает москвич.
Те тесты, которые сегодня проводят в медицинских клиниках РФ, торговец экспресс-тестами считает «неточными».
«У меня брали мазок в клинике, и они не совсем точные показали результаты, всего 40% точности. А эти (китайские) тесты на антитела гораздо лучше, точнее показывают. Всего десять минут, и у вас результат готов», — уверяет он.
Без комментариев
В Ростове, как и по всей России, экспресс-тестов на выявление антител коронавирусной инфекции пока не проводят. При этом сертифицировать и признать зарубежные «быстрые» тесты наши законодатели не решаются.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на вопрос об экспресс-тестах «из Сети», ответила: «Даже обсуждать не хочу, это равносильно суждению о том, что можно купить чудодейственные средства, которые помогут вырасти волосам. Есть определенные правила приобретения тестов, они должны иметь регистрационные удостоверения, они должны быть выпущены конкретными предприятиями. Я не советовала бы никому покупать тесты. Смысла в этом нет, никто на этом купленном тесте не будет проводить никакие исследования, потому что никто не знает, что это за тесты, откуда они и зачем».
Представитель пресс-центра Правительства Ростовской области уточнил, что в регионе проводятся тестирования на коронавирусную инфекцию в лабораториях методом ПЦР диагностики (около суток).
«Экспресс-тестирование не осуществляется», — добавили в Правительстве региона.
Сейчас в Ростове несколько клиник проводят тестирование на коронавирус. Цены разнятся — от 1200 до четырех тысяч рублей.
Медицинский центр «Гиппократ» обслуживает граждан в настоящий момент только на дому. И здесь тестирование самое дорогое в регионе.
«Четыре тысячи рублей стоит тестирование на коронавирус — это выезд специалиста и забор анализа. Сразу отвозим анализы в лабораторию, результат будет готов через трое суток», — сказала сотрудник колл-центра клиники.
Центр медицинских осмотров «Симплекс» готов протестировать за 1200 рублей, если заказать врача на дом, тестирование на COVID-19 обойдется здесь в две тысячи рублей.
Клинико-диагностические лаборатории «Ситилаб» проводят тест на коронавирус за 1600 рублей.
«У нас РНК ПЦР-диагностика, это молекулярно-генетическое исследование. Берут мазок из ротоглотки, отправляют в специальную среду, после чего определяется РНК вируса COVID-19. Недельный срок исполнения сейчас. Раньше результат был готов за три дня, теперь пять дней, так как анализаторы не успевают. Почти 92% точности результатов при такой диагностике, почти как определение отцовства», — говорит сотрудница лаборатории.
Платные тесты на антитела к COVID-2019 с 25 мая можно сдать в ГАУ РО «Областной консультативно- диагностический центр».
«Будут определяться иммуноглобулины класса G, которые являются маркером иммунитета к коронавирусной инфекции. Этот тест используется для установления факта текущей или перенесенной инфекции», — говорится на сайте Центра.
Стоимость анализа 900 рублей без учета забора биоматериала. Результат анализа будет готов в течение трех рабочих дней.
По последним данным, в Ульяновской области ученые разработали еще один «экспресс-тест» на коронавирусную инфекцию. Губернатор региона Сергей Морозов заявил об этом 16 мая. Как уверяют разработчики, точность новых тест-систем составляет 96% даже на самых ранних стадиях заболевания.
«Мы в разы нарастили лабораторную базу. Кстати, разработка ульяновских ученых из компании „Тест-Ген“ — экспресс-тесты на коронавирус — 15 мая уже получила лицензию», — написал он на своей странице в Instagram.
Также губернатор Морозов добавил, что в скором времени тест-системы поступят в медучреждения Ульяновской области. Стоит отметить, ульяновские тесты не совсем «экспресс». То есть в домашних условиях, как это предлагают китайские разработчики, граждане РФ не смогут сами себя протестировать.
У нас свой коронавирус
Президент ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Александр Румянцев уверен, что пользоваться несертифицированными в России экспресс-тестами для определения коронавируса — нельзя.
«На войне, а это есть война, всегда есть большое количество шарлатанов и людей, которые на этом зарабатывают. Самое главное, что эти экспресс-тесты могут давать отрицательные результаты, а человек, при этом, может быть инфицирован. В любой стране существует сертификация тестов, у нас есть тесты, которые утвердил Росздравнадзор, и они используются медиками. Надо донести до населения, что пройти нужно только те тесты, которые сертифицированы у нас. Они (те тесты, которые сертифицированы в России) и так не стопроцентные, точность колеблется от 70 до 90%. Но тесты сложно получить, так как в каждой стране свой коронавирус. Существует много типов коронавируса, китайский тип — это не тот, что у нас в России. У нас совсем другой тип», — комментирует Румянцев.
Спикер подтверждает, что экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции пока нет в России. Такие тесты Румянцев называет «условными и скрининговыми».
«Экспресс-тесты обеспечивают ответ только отрицательный и положительный — „да“ и „нет“. Они дают условный результат. А определить количество вируса, которое циркулирует у человека, эти тесты не смогут. Такие тесты дают общие установки, не имеют стопроцентную диагностическую ценность. Мы в медицинской среде еженедельно сдаем тесты на поиск вируса. А экспресс-тесты не обеспечат определение вируса, так как вирус проявляется на третьей неделе инфицирования», — сказал Румянцев.
Наказание для торговцев «экспресс-тестами»
Продажа несертифицированного лекарства или медицинского изделия, а именно таковыми считаются экспресс-тесты из Китая, на территории РФ может попасть под статью УК 381.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».
По этой статье, гражданину, в зависимости от тяжести совершенного преступления грозит штраф до двух миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет. В случае, если действия повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть — виновному грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.
На 21 мая в Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Утром в четверг показатель заболеваемости в регионе составил 69,6 случая на 100 тысяч населения, в среду это значение равнялось 66,2 на 100 тысяч жителей области. На 21 мая в регионе коронавирусом заболели 2 926 человек, 33 человека умерли, 20 находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
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