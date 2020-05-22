У нас свой коронавирус: стоит ли ростовчанам покупать китайские экспресс-тесты в сети

«На войне, а это есть война, всегда есть большое количество шарлатанов и людей, которые на этом зарабатывают. Самое главное, что эти экспресс-тесты могут давать отрицательные результаты, а человек, при этом, может быть инфицирован. В любой стране существует сертификация тестов, у нас есть тесты, которые утвердил Росздравнадзор, и они используются медиками. Надо донести до населения, что пройти нужно только те тесты, которые сертифицированы у нас. Они (те тесты, которые сертифицированы в России) и так не стопроцентные, точность колеблется от 70 до 90%. Но тесты сложно получить, так как в каждой стране свой коронавирус. Существует много типов коронавируса, китайский тип — это не тот, что у нас в России. У нас совсем другой тип», — комментирует Румянцев.