После коронавируса в Ростовской области выздоровели 1200 человек

Posted 23 мая 2020, 08:08
Published 23 мая 2020, 08:08
Modified 1 октября, 13:06
Updated 1 октября, 13:06
Доля выздоровевших после коронавируса в регионе на 23 мая достигла 35%. За все время инфекцию перенесли 1200 человек.
При этом общее число заражений в регионе составило 3417 случаев, 353 - за последние сутки, из которых 248 приходится на Сальск. Коэффициент распространения инфекции составил, по последним данным, 1,7.
За все время из-за коронавируса скончались 34 пациента, у большинства из них имелись сопутствующие заболевания. В инфекционных госпиталях под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 22 человека.
Напомним, что о вспышке коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате стало известно 20 мая. В пятницу, 22 мая, губернатор области Василий Голубев сообщил о 357 заболевших среди подопечных и персонала учреждения.
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