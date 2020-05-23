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Posted 23 мая 2020, 08:08

Published 23 мая 2020, 08:08

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

После коронавируса в Ростовской области выздоровели 1200 человек

23 мая 2020, 08:08
Сюжет
Коронавирус
За сутки число выздоровевших после коронавируса составило 89 человек, сообщили в региональном правительстве.

Доля выздоровевших после коронавируса в регионе на 23 мая достигла 35%. За все время инфекцию перенесли 1200 человек.

При этом общее число заражений в регионе составило 3417 случаев, 353 - за последние сутки, из которых 248 приходится на Сальск. Коэффициент распространения инфекции составил, по последним данным, 1,7.

За все время из-за коронавируса скончались 34 пациента, у большинства из них имелись сопутствующие заболевания. В инфекционных госпиталях под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 22 человека.

Напомним, что о вспышке коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате стало известно 20 мая. В пятницу, 22 мая, губернатор области Василий Голубев сообщил о 357 заболевших среди подопечных и персонала учреждения.

#Общество#Коронавирус#Новости
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