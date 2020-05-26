rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2020, 06:48

Published 26 мая 2020, 06:48

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Последний звонок прозвучит для 16 тысяч 11-классников в Ростовской области

26 мая 2020, 06:48
В Ростовской области в текущем году более 16,7 тысячи выпускников 11-х классов покинут стены школ, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, еще 40,5 тысячи подростков закончат девятые классы. Они будут выбирать между дальнейшим обучением в школе и поступлением в техникумы.

Из-за ситуации с коронавирусом последние звонки пройдут нетрадиционно. Творческие номера, поздравления детей и учителей, родителей, школьный звонок состоятся в онлайн-режиме.

Отмечается, что торжественные мероприятия проводятся с 23 по 30 мая. В Ростове последний звонок состоится 30 мая в 09.00.

Добавим, что в Ростовской области зарегистрировали уже 3727 случаев заболевания коронавирусом.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика