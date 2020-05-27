Директору гостиниц в Ростове коммунальщики пригрозили судом за долги в 300 тыс руб

Posted 27 мая 2020, 19:13
Published 27 мая 2020, 19:13
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Из-за коронавируса гостиницы, как и все общественные места, были закрыты в конце марта. Дохода, соотвественно, Татьяна Нечепаева не получала. В итоге, по двум гостиницам накопились коммунальные долги в размере 250-300 тысяч рублей.
«Коммунальщики пригрозили подать на меня в суд. Мне не с чего платить эти деньги, дохода не было», - говорит она.
Кроме того, Нечепаева брала кредиты на строительство отелей. В месяц она должна платить около 800 тысяч рублей по кредитам. «Сбербанк» отсрочил выплаты кредитов на три месяца, но деньги она должна вернуть спустя месяц.
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